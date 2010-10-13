Азаров предложил бельгийскому премьеру написать еще об Украине

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поблагодарил бельгийского коллегу Ива ЛЕТЕРМА за книгу об Украине и предложил писать еще.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский премьер заявил журналистам после встречи с премьером Бельгии в Брюсселе.

Н.АЗАРОВ, в частности, отметил, что И.ЛЕТЕРМ был одним из авторов книги «Сталь в степи», посвященной бельгийским инвестициям в развитие металлургии в Донбасском регионе.

«Я бы сказал, что нужно продолжать это благородное дело», - сказал Н.АЗАРОВ.