Евросоюз даст Украине 43 миллиона евро

Европейский Союз предоставит Украине 43 млн. евро на институциональное развитие.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующий Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и Европейской Комиссией относительно рамочного документа программы всеобъемлющего институционального развития был подписан сегодня в Брюсселе в рамках визита премьер-министра Николая АЗАРОВА.

Как сообщил УНИАН посол Украины при ЕС Константин ЕЛИСЕЕВ, Меморандум предусматривает предоставление помощи в укреплении способности украинских институтов выполнять обязательство относительно интеграции в ЕС.

По его словам, речь идет, прежде всего, о сферах санитарного и фитосанитарного контроля, транспортных услуг и торговли.

К.ЕЛИСЕЕВ также сообщил, что деньги будут предоставляться в рамках программы “Восточное партнерство”, а сам Меморандум рассчитан на два года, начиная с 2011 года.