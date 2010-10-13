Янукович запланировал поездки еще в три страны

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ближайшее время посетит Италию, Россию и Бельгию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН сегодня на брифинге.

Он, в частности, отметил, что в Москве пройдет заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии, а в Брюсселе состоится саммит ЕС-Украина.

Также в январе 2011 года В.ЯНУКОВИЧ посетит Японию с официальным визитом и примет участие в Давосском экономическом форуме.

Главная цель внешнеполитической активности Президента, по словам С.ЛЁВОЧКИНА, продвижение национальных экономических интересов, формирование позитивного имиджа Украины за границей и привлечение инвестиций в наше государство.

Также ожидается, что в ближайшее время Украину посетят президенты Израиля, Азербайджана и премьер-министры России и Канады.

Кроме того, С.ЛЁВОЧКИН сообщил, что в ближайшие дни В.ЯНУКОВИЧ осуществит две рабочие поездки по Украине – в Ривненскую и Кировоградскую области.