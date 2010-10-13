В ВР найдутся депутаты, готовые и головы рубить курильщикам?

Эксперты выступают против принятия законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрещения рекламы спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий)».

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, после рассмотрения этого законопроекта в профильном парламентском комитете народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Ксения ЛЯПИНА заметила сегодня журналистам, что этот проект предлагает запретить рекламу в сети Интернет, а также любое распространение информации относительно курения, даже в местах продажи и непосредственно на самих сигаретах.

«К сожалению, Верховная Рада уже не раз демонстрировала, что действует зачастую не рационально, руководствуясь аргументами, а на эмоциях. Под лозунгом защиты здоровья граждан можно проголосовать за что угодно. Не исключено, что если в парламент поступит предложение отрубать головы курильщикам – то найдутся, депутаты которые за это проголосуют… Реклама табачных изделий уже достаточно запрещена”, - заметила она.

К.ЛЯПИНА напомнила, что на сегодняшний день запрещена реклама табака на бигбордах, телевидении. “Другими словами – там, где подростки могут ее увидеть, взять в качестве примера для себя и начать курить. Соответственно, для категории потенциальных курильщиков мы уже свою работу сделали - запретив рекламу табака в полной мере. Вопрос в том, нужно ли запрещать упоминание о табачных изделиях в целом?», - отметила К.ЛЯПИНА.

«Авторы законопроекта не предлагают запрещение табакокурение как таковое. Знаете, это такая пуританская позиция – с одной стороны мы запрещаем любую возможность донести до потребителя информацию о табачных изделиях, а с другой - не запрещаем курить», - заметила депутат.

Президент Украинской торгово-промышленной конфедерации Владимир ДЕМЧАК заметил, что представители отрасли характеризуют предложенные законопроектом изменения как преждевременные, и считают, что положения законопроекта выходят за пределы требований Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. «Ни в одной из европейских стран не введен полный запрет на рекламу, информацию о продукции и бизнес-коммуникации, как это предлагается в Украине”, - сказал В.ДЕМЧАК. По его словам, ни в одной из стран-членов ЕС не ограничиваются и не запрещаются возможности табачных компаний вводить новые продукты и проводить рыночные исследования, не регулируется возможность производителей предоставлять своим торговым и деловым партнерам необходимую коммерческую информацию, осуществлять мероприятия по стимулированию продажи, как это предлагается в законопроекте.

«Если обратиться к мировой практике, то какие-либо запрещения, которые принимаются, например, в Евросоюзе, вводятся на срок, минимум, 5-6 лет. Таким образом, рынку дается время на адаптацию. А у нас изменения вводятся мгновенно, что, в сущности, уничтожает легальный рынок табака», - согласилась с экспертом К.ЛЯПИНА. «Кроме того, если законопроект будет принят, то будет нарушена статья 42 Конституции Украины о защите конкуренции в предпринимательской деятельности, поскольку фактически это приведет к ситуации, когда более раскрученные торговые марки будут в более выигрышном положении, чем менее известные. Таким образом, будет разрушена конкурентная среда», - заметила депутат.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО не взялся прогнозировать последующую судьбу законопроекта. «В законопроекте еще достаточно моментов, которые необходимо дорабатывать», - заметил он.