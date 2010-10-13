Яценюк уже прикинул процент подделок протоколов на выборах

От политической партии «Фронт Змін» на выборы в местные органы управления по всей Украине идут 697 местных организаций и 312 кандидаты на должности городских, сельских и поселковых председателей.

Об этом сообщил лидер партии Арсений ЯЦЕНЮК на пресс-конференции в Кировограде, информировали УНИАН в пресс-службе “Фронту Змін”.

По его словам, если бы действующей осталась предыдущая редакция закона о местных выборах, которую “пыталась сохранить Партия регионов с партнерами по коалиции”, то принять участие в выборах смогли бы только 18 областных организаций «Фронту Змін».

«Мы достигли того, что «Фронт Змін» представлен на выборах по всей Украине. Партия будет представлена практически во всех областных советах», - отметил лидер партии.

А.ЯЦЕНЮК считает, что все-таки самый главный недостаток избирательного закона сохранен – это контроль власти за избирательными комиссиями. По его словам, «монополию в комиссиях имеет Партия регионов вместе с Блоком Литвина и коммунистами”. “Они уже начали работать с нарушениями законодательства: от незаконных отказов в регистрации кандидатов, выдвинутых альтернативными силами, порчей и фальсификацией документов до проведения заседаний без кворума, когда представителей других политсил даже не информируют о времени и месте проведения заседаний избиркомов», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Лидер «Фронту Змін» обратился к членам избиркомов и судьям, напомнив им об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства. «Читайте законы - это важно для вашей свободы», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что «Фронт Змін» договорился с политическими партнерами совместно защищать результаты местных выборов. «В каждом избирательном участке мы будем требовать оригинал протокола с «мокрой» печатью и если будут обнаружены отличия в местном варианте протокола и документах, которые поступили в ЦИК, мы будем добиваться отмены результатов на этих избирательных участках», - добавил он. По прогнозам лидера «Фронту Змін», подделки будут достигать 5% от реального результата. При этом он добавил, что все будет зависеть от того, насколько сильны будут позиции представителей Партии регионов в избиркомах.