У Азарова собрались вводить «продовольственные карточки»

Украинское правительство планирует бороться с бедностью путем внедрения карточек на продукты питания для малообеспеченных граждан. Согласно с замыслом правительственных чиновников это позволило бы отказаться от государственной регуляции цен на, так называемые, социальные продукты. О подготовке к внедрению карточной системы сообщил Министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк. «Я считаю, ничего плохого, если страна выпустит социальные карточки. Такие карточки есть во всех развитых странах», – приводит слова министра Радио Свобода.

Впрочем, оппозиция идею считает циничной. Член парламентского комитета по социальной политике, народный депутат от БЮТ Андрей Павловский отметил, что внедрение карточек на продукты – это возвращение к советским методам социальной защиты населения, и вызвано тем, что власть просто не предусмотрела в госбюджете средства для дотаций. «Если мы идем к рыночной экономике, какие могут быть продовольственные карточки? Продовольственные карточки были во время Великой Отечественной войны и потом во время перестройки. Неужели мы хотим вернуться в те времена. Нужно, просто, правительству более действенные меры принимать чтобы контролировать, регулировать состояние экономики. Еще немного и мы вернемся в сельском хозяйстве к трудодням. Так можно далеко зайти!», – говорит депутат.

Другой член парламентского комитета по социальной политике, народный депутат от Партии Регионов Василий Хара заявил Радио Свобода, что следует различать продовольственные и социальные карточки, а внедрение последних позволит упорядочить учет граждан, которые пользуются льготами.

«Это будет карточка, которая будет фиксировать застрахованное лицо в фонде социального страхования. У нас льготников в Украине больше, по-видимому, чем во всех странах СНГ вместе взятых. Рано или поздно это нужно будет делать, поскольку, цель каждой нормальной страны – свести к минимуму использование наличных. Так для государства удобнее», – заметил Хара.

Между тем, в Министерстве экономики заявили, что речь идет не о введении талонной системы, а об оптимизации системы льгот в стране. По словам спикера ведомства Игоря Луценко, практика внедрения социальных карточек является распространенной как в России так и в США.