Круглый стол «Реалии украинской юстиции»

В четверг, 14 октября, в 11:00 в Институте Горшенина в Киеве состоится «круглый стол» на тему: «Реалии украинской юстиции».

Организатор «круглого стола» – Институт Горшенина.

Ведущий – Владимир ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение: - Условия содержания в следственных изоляторах и местах лишения свободы – анализ соответствия международным стандартам.

- Защита основных прав и свобод человека в Украине. Анализ ситуации.

- Практика возбуждения дел «по факту» как метод политического и экономического давления. Российский пример и украинская перспектива.

- Избрание содержания под стражей мерой пресечения по отношению к подозреваемым в экономических преступлениях.

Участники «круглого стола»:

Эдуард БАГИРОВ, руководитель Международной правозащитной организации «Международная Лига защиты прав граждан»

Сергей СОБОЛЕВ, народный депутат Украины, БЮТ

Оксана РОМАНЮК, представитель Международной организации «Репортёры без границ»

Представитель Секретариата Уполномоченного ВР Украины по правам человека