В Симферополе мэр и большинство в горсовете будут от одной партии?

По результатам социологического опроса, проведенного Республиканским институтом политических и социологических исследований, на выборах мэра Симферополя большинство избирателей готово поддержать кандидата от Партии регионов Виктора Агеева.

Как сообщили в институте, за В.Агеева готовы проголосовать 38,7% участников опроса. С серьезным отставанием за «регионалом» следует лидер партии «Союз» Лев Миримский — за него готовы проголосовать 15,8% опрошенных. Согласно результатам опроса, третье место на выборах городского головы Симферополя получит представитель Коммунистической партии Украины Владимир Баженов — у него 3,4% сторонников, пишет е-Крым.

Кроме того, социологи посчитали антирейтинг кандидатов в мэры Симферополя. Так, ни при каких условиях за Л. Миримского не проголосуют 46,8% избирателей, за В.Агеева — 3,3%. При этом 61,4% опрошенных уверены в том, что кресло городского головы после выборов займет кандидат от Партии регионов, и лишь 10,2% респондентов верят в победу лидера «Союза».

Также в ходе опроса оценивались силы политических команд кандидатов на пост мэра крымской столицы. По мнению 67% респондентов, наиболее влиятельной в Крыму является тройка лидеров крымских «регионалов» — Василий Джарты, Владимир Константинов и Виктор Агеев. Членов партии «Союз» Льва Миримского, Иосифа Файнгольда и Светлану Савченко считают сильными 14,5% опрошенных. Еще 7,5% респондентов уверены во влиятельности команды крымских коммунистов — Леонида Грача, Виктора Баженова и Вячеслава Захарова.

По результатам проведенного исследования, в городской совет Симферополя проходит четыре политические силы. Так, больше всего голосов получит Партия регионов — 52,6%, затем следует «Союз» с 7,9% голосов, «Русское единство» — 5,6%, КПУ — 4,3%.

Опрос проводился в период с 5 по 7 октября 2010 года методом уличного интервью. В ходе исследования было опрошено 1000 человек старше 18 лет, погрешность составляет 3,1%.

Выборы депутатов крымского парламента, местных советов и городских голов назначены на 31 октября.