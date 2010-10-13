Герман посулила журналистам блага от Януковича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ приложит все усилия, чтобы Верховная Рада как можно быстрее приняла закон о доступе к публичной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН, выступая на конференции «Обеспечение плюрализма медиа в Украине».

«Президент просил передать, что мы будем делать всё, чтобы проект закона о доступе к информации, который был рассмотрен Советом Европы, как можно быстрее был принят в парламенте», - сказала А.ГЕРМАН.

Она также отметила, что Президент намерен еще до конца этого года приложить все усилия, чтобы парламент начал обсуждать законопроект об общественном вещании. По словам А.ГЕРМАН, этот законопроект уже готов, и спустя неделю «после окончательного подтягивания всех точек и запятых», глава государства передаст данный закон как безотлагательный в парламент.

«Я имею надежду, что он будет поддержан парламентским большинством и что мы будем иметь законодательные основания для развития общественного телевидения», - сказала А.ГЕРМАН.

По словам заместителя главы АП, она почти уверена, что «такой архаизм», как государственные медиа в Украине, отойдут в прошлое.

Кроме того, по словам А.ГЕРМАН, власть будет активнее в приватизации печатных СМИ.

А.ГЕРМАН также отметила, что Президент очень заинтересован в том, чтобы в Украине были свободные медиа и существовала прозрачность в вопросе собственности медиа.

«Президент очень обеспокоен происходящими в Украине случаями с журналистами, и просил меня еще раз передать вам, что все случаи насилия против журналистов и случаи препятствования работе журналистов он будет держать на личном контроле и сделает все, чтобы виновные в этом были наказаны», - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 9 июля 2010 года Верховная Рада Украины направила на повторное второе чтение проект Закона «О доступе к публичной информации».

В целом законопроект имеет процедурный характер – предусматривает процедуру реализации права на доступ к информации путем представления запросов на информацию, а также выполнение обязанности распорядителями информации обнародовать информацию о своей деятельности.