Азаров на два дня улетел в Бельгию

Премьер-министр Николай АЗАРОВ отбыл с двухдневным рабочим визитом в Королевство Бельгия.

Как передает корреспондент УНИАН, во время визита 13 октября Н.АЗАРОВ выступит на конференции «Украина: от кризиса к росту. Экономика, инвестиции, рынки», которая пройдет в Королевском институте международных отношений Бельгии «Эгмон».

После этого Н.АЗАРОВ проведет встречу с президентом Европейского совета Германом ван РОМПЕЕМ и комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ.

Также планируется встреча главы украинского правительства с премьер-министром Бельгии Ив ЛЕТЕРМОМ и с членом Европейской комиссии по вопросам торговли Карелом де ГУХТОМ.

Кроме того, предусматривается встреча Н.АЗАРОВА с президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ и комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером ОТТИНГЕРОМ.

Запланирована и встреча Н.АЗАРОВА с президентом Партии европейских социалистов Полом РАСМУССЕНОМ и рабочий ужин “в партийном формате” при участии вице-президентов политической группы “Прогрессивный альянс социалистов и демократов” Европейского парламента.

Также сегодня Н.АЗАРОВ планирует дать интервью агентствам Bloomberg, Reuters и порталу ЕС «Евроактив».

14 октября Н.АЗАРОВ планирует провести встречу с председателем политической группы “Прогрессивный альянс социалистов и демократов” Европейского парламента Мартином ШУЛЬЦЕМ и подписать меморандум о сотрудничестве между Партией регионов и этой политической группой Европарламента.

В тот день также запланировано участие Н.АЗАРОВА в международной конференции в Европарламенте.