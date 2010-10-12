СБУ игнорирует европейские стандарты, зато берет пример с России

Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы, в котором критически вспоминается украинская спецслужба, является вполне объективной.

Об этом сказал народный депутат от БЮТ, генерал-лейтенант СБУ Александр СКИБИНЕЦКИЙ в эфире программы «Знак оклику» на телеканале ТBі.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала, он отметил, что ПАСЕ “еще подошла сдержанно, поскольку можно было сказать, что к СБУ не только есть вопросы, а есть факт невыполнения Украиной еще трех резолюций ПАСЕ: в 1999 году и двух резолюций 2005 года, одна из которых требует от Украины реформировать СБУ согласно европейским стандартам».

А.СКИБИНЕЦКИЙ подчеркнул, что среди реформ СБУ, которых ожидала от Украины Европа, есть лишение спецслужбы правоохранительных функций, ее девоенизация и усиление парламентского контроля за ее деятельностью.

По его словам, парламент Украины внес изменения в законодательство, которыми “фактически лишил себя функций контроля над спецслужбой”.

Он заметил, что «когда есть такая спецслужба, то у власти, которая держит сегодня все в своих руках, всегда есть искушение использовать ее в конъюнктурных политических или личных целях”. “И когда такое происходит, то это, скорее, присущее диктаторским или тоталитарным режимам, когда один человек или одна политическая сила руководит спецслужбами, и к этому больше никто не имеет отношения. Так было в Советском Союзе”, - добавил он.

По словам А.СКИБИНЕЦКОГО, «в законе, который действовал до сих пор, значилось, что председатель СБУ назначается с согласия парламента. Сейчас согласие парламента не нужно. Только Президент решает, кого назначать председателем Службы безопасности. Раньше парламент имел возможность направлять запросы, требовать ответа, заслушивать, приглашать, контролировать периодически и получать ежегодные отчеты. Сегодня остался только ежегодный отчет. А как контролировать то, что Служба безопасности должна быть вне политики? Является ли она сегодня вне политики? Это большой вопрос на сегодняшний день», - добавил он.

А.СКИБИНЕЦКИЙ подчеркнул: “Если Украина стремится приближаться к Европе, то российский пример работы спецслужб - плохой пример для подражания”.

Как сказал А.СКИБИНЕЦКИЙ, он также считает угрозой национальной безопасности Украины то, что руководство охраной Президента Виктора ЯНУКОВИЧА осуществляет гражданин России. «Когда наша страна находится в поле притяжения такого большого государства, с такими большими претензиями как Россия, то нам следует быть очень осторожными в вопросах, которые могут перерасти в серьезное влияние на нашу внутреннюю жизнь, экономику, на наших ведущих политиков! А руководитель службы охраны - это очень близкий к Президенту человек, который посвящен в разные детали жизни, деятельности, и, конечно, есть предпосылки для использования разных возможностей для влияния на Президента или для получения информации, которая не должна распространяться, тем более, в соседнюю страну, гражданином и патриотом которой является этот человек, насколько я понял», - объяснил он. При этом А.СКИБЕНЕЦКИЙ добавил: “У нас есть достаточное количество высокопрофессиональных специалистов, которые способны охранять Президента не хуже, а лучше, чем этот иностранный гражданин».

Как сообщал УНИАН, 5 октября ПАСЕ одобрила резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.

В документе ПАСЕ выразила обеспокоенность вмешательствам СБУ в политические дела, призвала власть расследовать все заявления о притеснениях свободы СМИ и права на собрания, обеспечить условия для проведения честных выборов в местные органы власти. Кроме того, ПАСЕ призвала Киев не допустить монополизации власти и провести реформирование прокуратуры и органов юстиции.