Как возглавить две партии сразу?

Только две политических силы на выборах в Ровенский областной совет смогли выставить своих кандидатов по всем одномандатным мажоритарным округам области – Партия регионов и ВО «Батьківщина».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областной избирательной комиссии.

Больше всего желающих попасть в облсовет зарегистрировано в Ровно, Кузнецовске, Дубно и Дубенском районе. Меньше всего претендентов на депутатское кресло от Млинивского, Владимирецкого, Дубровицкого и Заричненского районов.

Областная избирательная комиссия уже зарегистрировала списки кандидатов, поданные тридцатью партиями. Некоторым политическим силам было отказано в регистрации, однако у них еще есть время, чтобы отстоять в суде свое право принимать участие в местных выборах, отметили в избиркоме.

По мнению председателя областной ТИК Ивана ДОЛГАНСКОГО, отказ связан с тем, что председатели этих партий являются одновременно руководителями двух партийных организаций.

Среди таких политических лидеров есть, в частности, заместитель главы Государственной налоговой администрации в области. По данным областного Управления юстиции, он является руководителем областных ячеек партий «Третья сила» и Народно-демократической партии. Хотя сам Игорь ЛЕХ заверяет, что НДП в области возглавляет его жена Татьяна.

В аналогичной ситуации находится и бизнесмен Анатолий ПЕХОТИН.

Дела о двойном руководстве политическими организациями кандидатов в депутаты облсовета будет рассматривать административный суд.