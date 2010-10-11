В Одессе "регионалы" всуе поминают имя Януковича

Сотни билл-бордов кандидатов на выборные должности от Партии регионов заполонили улицы и площади Одессы, в том числе с упоминанием имени Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА - вопреки указу главы государства о запрете использования его имени в кампании по выборам мэров и депутатов местных советов.

Об этом говорится в комментарии заместителя директора Украинского института социальной аналитики Валерия ПЕСЕЦКОГО, переданном УНИАН.

На одних билл-бордах, констатирует эксперт, светится: «Команда ЯНУКОВИЧА – это эффективность, ответственность, порядок!», на других – мутанты известного политического брэнда «За Одессу - за команду Януковича!», агитирующие уже за вполне конкретного кандидата: «За Одессу - за Костусева!» - с той же символикой Партии регинов.

Как подчеркивает В.ПЕСЕЦКИЙ, «первые попытки высокопоставленных чиновников, в частности, губернатора Эдуарда МАТВИЙЧУКА и кабминовского куратора по Одесской области Алексея КОСТУСЕВА, воспользоваться в своей предвыборной агитации довольно высоким рейтингом на юге Украины экс-лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА и соединить образ победившего на выборах В.ЯНУКОВИЧА с призывами поддержать кандидатуру А.КОСТУСЕВА начались еще в августе». Именно тогда на улицы и площади «морской столицы» неожиданно был возвращен узнаваемый многими лозунг с символикой Партии регионов: «За Одессу - за Януковича!». Затем жители мегаполиса увидели его на многочисленных билл-бордах в модернизированном виде: «За Одессу - за команду Януковича!» - с портретом претендента в мэра города А.КОСТУСЕВА», отметил эксперт В.ПЕСЕЦКИЙ.

Когда же в сентябре глава государства, отреагировав на письма тысяч избирателей о попытках «приватизации» узнаваемого брэнда, издал указ о недопустимости использования его имени и изображения в предвыборной рекламе, в местном штабе ПР решили, что лозунг «За Одессу - за Януковича!», должен претерпеть еще одну мутацию. В итоге появились, среди множества прочих, билл-борды с призывом голосовать: «За Одессу - за Костусева!».

Эксперт отмечает, что это сделано вопреки четким акцентам, сделанным по этому поводу главой Администрации Президента Сергеем ЛЕВОЧКИНЫМ: «Глава государства не является субъектом местных выборов, и его имя не следует использовать в агитации ни за, ни против».

Еще одним нарушением избирательного законодательства В.ПЕСЕЦКИЙ назвал выход в свет 250-тысячным тиражом клона газеты «Свободная Одесса» в государственном издательстве. «Однако, местных правоохранителей и налоговиков, - добавил эксперт, - не заинтересовало ни заявление протеста, ни требование редакции установить заказчиков и исполнителей заказа на выпуск «левого» издания, прозвучавшие на пресс-конференции. Никак не отреагировали на скандальный факт и в Одесском теризбиркоме, хотя некоторые материалы издания-клона прямо касались кандидатов на выборные должности».

«Может ли это не вызывать тревогу, - акцентировал В.ПЕСЕЦКИЙ, - если учесть, что именно в этом издательстве вскоре будут также печататься сотни тысяч бюллетеней для голосования? И кто может поручиться, что в подобных условиях не будет отпечатан, к примеру, дополнительный тираж какого-либо издания или других документов? Иногда возникает впечатление, что некоторые властьимущие решили действовать в предвыборной ситуации по принципу: единопартийцам – все, а оппонентам – беззаконие».

По мнению замдиректора Украинского института социальной аналитики, «подобная мутация произошла и с предвыборными телевизионными роликами и ярко просматривается в публичных выступлениях государственных чиновников-«регионалов», в том числе Одесского губернатора, главы Антимонопольного комитета Украины и других участников кампании. Чего стоят, к примеру, повторяющиеся рефреном заявления того же А.КОСТУСЕВА: «Я - член команды Президента ЯНУКОВИЧА» или «Перед тем, как баллотироваться в мэры Одессы, я имел продолжительный разговор с Президентом, который одобрил это решение» - в свете требований упомянутого указа глава государства?», спрашивает В.ПЕСЕЦКИЙ.

«Или как, к примеру, следует воспринимать тот факт, что своих конкурентов, в том числе действующего мэра Одессы Эдуарда ГУРВИЦА, представители ПР А.КОСТУСЕВ и Э.МАТВИЙЧУК, баллотирующийся в члены горсовета, не устают подвергать публичной порке, совершенно не заботясь о подкреплении фактами своих обвинений. Доходит до того, - уточнил В.ПЕСЕЦКИЙ, - что глава Одесской ОГА не останавливается даже перед оглашением публичных «приговоров» своим политическим оппонентам. На одной из встреч с журналистами заявляет: «Вскоре некому будут ходить на работу в мэрию – у большинства будут уголовные дела». На следующей: «Многим сотрудникам мэрии придется сменить свои кабинеты на тюремные камеры».

«Когда звучат с телеэкрана подобные заявления, невольно задаешься вопросом: что имеет общего такая риторика с цивилизованной предвыборной полемикой? – говорит эксперт. – И еще: в качестве кого выступает перед избирателями глава ОГА - прокурора, следователя? И с каких пор людям, наделенным властью главой государства, позволительно бросать с телеэкранов бездоказательные обвинения в адрес оппонентов?».

Не удивительно, что мониторящие ход избирательной кампании эксперты Комитета избирателей Украины призвали главу ОГА Э.МАТВИЙЧУКА уйти в октябре в отпуск - с учетом фиксируемых с его стороны нарушений действующего закона о выборах в местные советы. Однако чиновник отказался, сославшие на необходимость решения неотложных дел.

«По существу, одесситы стали свидетелями использования в предвыборной кампании наспех сколоченных «брэндов-мутантов» некоторыми местными «регионалами», которые таким образом прикрывают отсутствие каких-либо собственных достижений на занимаемых должностях чужими, подменяя в предвыборных выступлениях собственные неудачи успехами бывшего лидера ПР вопреки четко заявленному позиционированию В.ЯНУКОВИЧА в новом качестве - лидера всех украинцев. Только вряд ли подобная противоправная практика на пользу самой Партии регионов, рейтинг которой, согласно замерам общественного мнения, все более устремляется по наклонной», - резюмировал замдиректора Украинского института социальной аналитики.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября 2010 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил органам власти обеспечить недопущение нарушений закона во время предвыборной агитации по выборам депутатов Верховной Рады Автономной республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, которые состоятся 31 октября. Указом «О недопущении нарушений закона во время предвыборной агитации» запрещено использование имени и изображения Президента Украины для проведения предвыборной агитации.