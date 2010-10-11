Предприниматели грозят перекрыть международную трассу

Сегодня на площади Независимости в районном центре Стрый Львовской области прошла акция протеста предпринимателей под лозунгом «Нет - новому Налоговому кодексу, пенсионной реформе и произволу власти!».

В акции приняли участие около 2 тысяч предпринимателей, сообщил корреспонденту УНИАН член новосозданного Комитета самозащиты предпринимателей Стрыйщины Евгений ШАПОВАЛЕНКО.

По его словам, сегодня предприниматели собрались на площади Независимости, чтобы выразить свой протест против проекта Налогового кодекса.

Он отметил, что сегодняшняя акция стала уже вторым этапом протестных действий местных предпринимателей, поскольку 8 октября в Стрые уже состоялся протест с участием более 1 тысячи предпринимателей – они на четыре часа прекратили работу большинства торговых заведений города, промышленного и продуктового рынков и около 100 торговых точек.

Сегодня же участники акции передали свои требования городскому председателю города Стрый и заместителю председателя Львовской ОГА и заявили, что «в ближайшее время к ним присоединятся предприниматели всех районов Львовщины»,

Как заявил Е.ШАПОВАЛЕНКО, в случае невыполнения их требований предприниматели Львовщины перекроют международную трассу Киев-Чоп.