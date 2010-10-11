В ЦИК объяснили «отказникам», что на теризбиркомы повлиять не могут

Территориальные избирательные комиссии могут вернуться к регистрации кандидатов в депутаты местных советов от партий, которым было отказано в регистрации, лишь на основании соответствующего судебного решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА, отвечая на вопрос, остается ли еще возможность у Киевской и Львовской областных организаций ВО «Батьківщина» зарегистрировать своих кандидатов.

«Если будет судебное решение, которое обяжет соответствующую избирательную комиссию, во ислнение этого решения соответствующая территориальная избирательная комиссия должна рассмотреть представление и принять решение. Если такого судебного решения не будет, то у избирательной комиссии не будет оснований это рассматривать», - сказал А.МАГЕРА.

При этом заместитель председателя ЦИК отметил, что, согласно законодательству Центризбирком не имеет никаких механизмов влияния на территориальные избирательные комиссии относительно регистрации кандидатов в депутаты в местные органы самоуправления. «У нас есть отдельные полномочия относительно бездеятельности ТИК. Эти полномочия слишком малы для того, чтобы влиять на данный процесс», - объяснил А.МАГЕРА.