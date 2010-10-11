Близнюк подарил супруге Януковича картину с «народом на лодке»

Председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК подарил супруге Президента Украины Людмиле ЯНУКОВИЧ на день рождения картину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Да, я подарил картину хорошую», - отметил губернатор.

Как сказал А.БЛИЗНЮК, на картине изображен «народ, который катается на лодке». При этом автора он не назвал, но отметил: «К сожалению, не Караваджо».

9 октября Л.ЯНУКОВИЧ отмечала свой 61-й день рождения.