Близнюк подарил супруге Януковича картину с «народом на лодке»
16:16, 11 октября 2010Политика
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Первая леди отпраздновала день рождения
Председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК подарил супруге Президента Украины Людмиле ЯНУКОВИЧ на день рождения картину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.
«Да, я подарил картину хорошую», - отметил губернатор.
Как сказал А.БЛИЗНЮК, на картине изображен «народ, который катается на лодке». При этом автора он не назвал, но отметил: «К сожалению, не Караваджо».
9 октября Л.ЯНУКОВИЧ отмечала свой 61-й день рождения.
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