Депутат хочет защитить вышиванки и хиджабы от «произвола» Толстоухова

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН подал в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно предупреждения ограничений этнонациональных, религиозных, гендерных прав при установлении дрес-кода на работе).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, законопроект внесен в контексте дискуссий о введения дресс-кода для сотрудников Кабинета министров Украины.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что право на индивидуальность является «личным неимущественным правом», закрепленным в статье 300 Гражданского кодекса Украины и поэтому может быть ограничено только в случаях, которые предусмотрены законом.

Также отмечается, что требования к внешнему виду в определенных обстоятельствах могут привести к ограничению этнонациональных, религиозных, гендерных прав, например, права на ношение традиционной украинской вышиванки, традиционного убора мусульман, иудеев, индусов, ношение брюк женщинами. Поэтому, с целью гарантирования неимущественных прав, необходимо установить четкие условия для введения дресс-кода для сотрудников.

Своим законопроектом А.ФЕЛЬДМАН предлагает установить возможность введения дресс-кода для работников только после их письменного согласия либо при подписании трудового договора, либо путем подписания дополнительного соглашения к трудовому договору, если на момент введения дресс-кода трудовой договор уже подписан.

Комментируя подачу этого законопроекта, депутат заявил, что законодательная инициатива не направлена против недавнего решения о введении дресс-кода для сотрудников Кабмина, а всего лишь является механизмом, который защитит этнанациональные, религиозные и генденрные идентичности от «перегибов» работодателей на местах.

По мнению А.ФЕЛЬДМАНА, внесение подобного законопроекта не приведет к острым общественным дебатам, подобным тем, которые были в Европе вокруг прав мусульманских женщин на ношение хиджаба (религиозного головного убора) в общественных местах, поскольку этот законопроект защищает в одинаковой мере права как национально-культурных и религиозных меньшинств, так и права представителей большинства населения.

Как сообщал УНИАН, министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ своим приказом от 30 сентября утвердил рекомендации относительно внешнего вида работников Секретариата Кабмина. Рекомендации введены в действие с 1 октября "с целью повышения уровня дисциплины".

Основное внимание в документе уделено деловому костюму и гардеробу госслужащего. Согласно приказу, работники Секретариата Кабмина должны одеваться только в деловом стиле.