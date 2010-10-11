Власть увидела успешного конкурента Тимошенко

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины политолог Дмитрий ВЫДРИН считает, что Олег ТЯГНИБОК и его Всеукраинское объединение «Свобода» медленно, но неуклонно вытесняет «на политическую обочину» Юлию ТИМОШЕНКО и БЮТ.

Об этом Д.ВЫДРИН пишет в своей статье «Страхи реальные и страхи ложные» в газету «KyivPost».

«Мой любимый Винстон Черчилль неоднократно говорил, что может быть сильная страна со слабой властью, но не может быть сильная страна со слабой оппозицией. Поэтому, безусловно, беспокоит тенденция переформатирования украинской оппозиции. Юлия ТИМОШЕНКО, создав сильный и яркий собственный образ на гламурнойвластной сцене, так и не смогла создать убедительный образ на скромных подмостках оппозиции. Последняя социология показывает, что медленно, но неуклонно ее вытесняет на оппозиционную обочину Олег ТЯГНИБОК», - пишет Д.ВЫДРИН.

По его мнению, «уже на этих выборах он, минимум, в трех западных областях опередит Ю.ТИМОШЕНКО».

Как отмечает политолог, у него «есть стойкое беспокойство по поводу репрезентируемой» О.ТЯГНИБОКОМ идеологии. По словам Д.ВЫДРИНА, «если и когда он возглавит всю украинскую оппозицию, мне лично трудно будет смириться и с ее ксенофобией, и с расовой и национальной нетолерантностью. А к этому дело быстро идет, поскольку пока в стране никак не прорежется лидер, который понимает, что сила оппозиции не в ее радикальности, а в ее интеллектуальности. Что творчество всегда выше ненависти. Что оппонент - не всегда смертельный враг».