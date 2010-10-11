У Кернеса - 13 конкурентов

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 14 кандидатов на должность Харьковского городского председателя.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель городской избирательной комиссии Александр ДМИТРЕНКО.

По его словам, будут бороться за должность мэра Харькова Арсен АВАКОВ (ВО «Батьківщина»), Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (КПУ), Андрей БИЛОГРИЩЕНКО («Единый Центр»), Евгений ГУТКОВ («Сильная Украина»), Александр ДЕНИСЕНКО (Народный рух Украины), Владимир ДРОНОВ (Народно-демократическая партия), Вячеслав ДЬЯЧЕНКО (Украинская социал-демократическая партия), Геннадий КЕРНЕС (Партия регионов), Юрий ОРЕЛ (партия УДАР Виталия КЛИЧКО), Наталия ПИЛИПЕНКО (партия «Союз»), Александр СИРОТА (партия «Справедливость»), Илья ТИМОХИН (партия «Новая сила»), Александр ШАРМАР (объединение «Общественная сила») и Игорь ШВАЙКА (ВО «Свобода»).

Кроме того, ТИК зарегистрировала 586 кандидатов-мажоритарников и 39 партий для участия в выборах в Харьковский городской совет.

По словам А.ДМИТРЕНКО, из-за разногласия в регистрационных документах было отказано в регистрации кандидату на должность Харьковского городского председателя от «Русского блока», а также кандидатам в депутаты по мажоритарным избирательным округам и кандидатам по списку от этой партии.