В Одессе прошли митинги - один за Гурвица, один - за Костусева

Около 2 тысяч сторонников действующего головы Одессы Эдуарда ГУРВИЦА провели сегодня митинг у административного здания №2 Одесской облгосадминистрации, где размещается городская территориальная избирательная комиссия.

Как передает корреспондент УНИАН, выступившие на митинге председатель Одесской областной организации ветеранов войны полковник Виктор МАСТЕРЕНКО, депутат Одесского горсовета Мария КОРЖНЕВА, лидер молодежной организации "Демократический Альянс" Алексей ЧЕРНЫЙ и другие заявили о поддержке кандидата в мэры Э.ГУРВИЦА и призвали одесситов поддержать его на выборах 31 октября.

Вместе с тем М.КОРЖНЕВА заявила, глава облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК нарушает избирательное законодательство, в том числе, применяет админресурс во время предвыборный кампании. Она обвинила губернатора в поддержке одного из кандидатов на должность Одесского городского головы.

По словам М.КОРЖНЕВОЙ, в списках кандидатов в депутаты Одесского горсовета числится почти половина сотрудников Одесской облгосадминистрации, а также все местные олигархи.

М.КОРЖНЕВА заявила, что в знак протеста выходит из рядов Партии регионов.

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В то же время возле здания №1 облгосадминистрации состоялся митинг в поддержку кандидата в депутаты горсовета Э.МАТВИЙЧУКА и кандидата в мэры Алексея КОСТУСЕВА. В митинге преимущественно приняли участие представители студенческой молодежи, перед которыми выступили кандидаты.

В частности, Э.МАТВИЙЧУК подверг резкой критике городскую власть, а также сторонников «оранжевого режима», назвав их «крысами, которые боятся света».

Следующий оратор - кандидат в депутаты горсовета от Партии регионов Нина КОЧАНОВСКАЯ - призвала избирателей «проголосовать против «оранжевых» - не дать пройти врагам новой власти».

Также сегодня в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Э.МАТВИЙЧУКА, А.КОСТУСЕВА и других руководителей местной организации Партии регионов на победу в выборах благословил глава Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит АГАФАНГЕЛ.