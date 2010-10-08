ВР оказалась на пятом месте по влиятельности в государстве?

После признания неконституционным закона о внесении изменений в Конституцию от 2004 года парламент переместился на пятое место по влиятельности при принятии решений в государстве.

Об этом заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО сказал сегодня в интервью телеканалу «Интер», сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера.

Он отметил, что по степени влиятельности во время принятия решений в государстве сегодня самостоятельным институтом власти выступает Президент, на втором месте – Администрация Президента, дальше идет премьер-министр, который после внесения изменений в закон о Кабинете министров и ряд других законов получил определенные преференции, далее Кабинет министров, а уже затем – парламент.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что в предложенных изменениях в Регламент Верховной Рады не только предусматривается снятие полномочий с парламентской оппозиции, а даже не предусмотрено такое понятие как «оппозиция». В то же время, по его мнению, степень влиятельности парламента определяется, в частности, и степенью влиятельности оппозиции.

«Инициаторы внесения изменений в Регламент, которые «зачистили» любое упоминание об оппозиции и, соответственно, об инструментах противовесов со стороны парламентского меньшинства - оппозиции, сделали «медвежью услугу» самому парламенту, поскольку, вполне очевидно, что в Украине продолжается тенденция «отнятия» полномочий у парламента в целом, и чем меньше будет возможностей затрагивать вопрос парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти, недопущения принятия тех или других решений, которые сегодня предлагает главный орган страны – Администрация Президента, тем дальше парламент будет выходить на политическую обочину», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Однако, отвечая на вопрос, как дальше будет действовать нынешняя оппозиция, которая утратила этот статус, вице-спикер сказал, что, «утратив свой статус де-юре, оппозиция должна соответствующим образом действовать де-факто». «Мы будем использовать все возможности для того, чтобы ставить свои вопросы, а также будем пытаться контролировать действия власти через создание специальных следственных комиссий», - сообщил Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, он не исключил, что в парламенте будет зарегистрирован законопроект об оппозиции, который в свое время готовился представителями всех фракций и был поддержан в первом чтении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины”. «За» проголосовали 253 народных депутата из 418, зарегистрированных в сессионном зале.