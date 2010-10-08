Главе Симферопольского избиркома угрожают тюрьмой

Председатель Симферопольской городской избирательной комиссии Вадим Соболевский подал заявление в Железнодорожный РОВД столицы автономии об угрозах со стороны представителя партии «Социалистическая Украина» ( в 2006 году входила в один предвыборный блок с партией «Союз»), присутствовавшего на заседании избиркома. Об этом Вадим Соболевский сообщил корреспонденту Крымского информационного агентства.

«Мне при свидетелях было заявлено, что меня «посадят», как «посадили» председателя городской избирательной комиссии после прошлых выборов. А затем добавили, что возможны и иные методы воздействия на меня», – сказал глава комиссии.

В частности, как он рассказал, скандал в избиркоме разразился в связи с отказом в регистрации кандидатом на должность городского головы представителя партии «Социалистическая Украина» Екатерины Авериной. За это, по словам Вадима Соболевского, проголосовало большинство членов избиркома.

«Избирательная комиссия отклонила ее заявление сразу по нескольким пунктам и в строгом соответствии с действующим законодательством», – пояснил Вадим Соболевский. И добавил: «В частности, комиссией было установлено, что партия «Социалистическая Украина» проводила не собрание, как того требует законодательство, в виду малочисленности самой партии, а конференцию по выдвижению своих представителей в местные органы власти. Хотя, после того как на это было указано представителям партии, к вечернему заседанию комиссии они потребовали зарегистрировать уже протокол собрания!».

По словам Вадима Соболевского, резонанс вокруг «никому не известного кандидата в мэры Симферополя от никому не известной партии без районных организаций» (что является еще одним нарушением выборного законодательства) говорит о вступлении избирательной кампании в фазу не идеологического, а технологического противостояния. Глава комиссии считает, что попытки более «раскрученных» в Крыму партий зарегистрировать «технических» кандидатов говорят о начале использования ими «черных» политтехнологий.

«Призываю руководство всех правоохранительных органов – прокуратуры, Службы безопасности, МВД принять все необходимые меры для обеспечения безопасности членов избирательных комиссий и свободного волеизъявления граждан», – сказал Вадим Соболевский.