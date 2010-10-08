ВР переписала свой регламент: «перебежчики» теперь в законе

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за него проголосовали 253 народных депутатов из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предусмотрено исключить из закона все нормы, касающиеся деятельности коалиции депутатских фракций.

Также формирование руководства комитетов осуществляется ВР. В законопроекте предлагалось, чтобы заместителей и секретарей комитетов избирал сам комитет после его образования.

По закону, минимальное количество народных депутатов для формирования депутатской фракции должно составлять не менее 15 народных депутатов. Депутатская фракция (депутатская группа), состав которой меньше необходимого минимального количества народных депутатов, через 15 дней после дня наступления такого факта объявляется председателем Верховной Рады Украины распущенной.

Народный депутат может входить в состав лишь одной депутатской фракции политической партии (избирательного блока политических партий). Председатель Верховной Рады, первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады не могут возглавлять депутатскую фракцию или депутатскую группу, а также входить в их состав.

В законе о Регламенте предусмотрен порядок вступления, выхода из состава зарегистрированной депутатской фракции (депутатской группы).

Кроме того, по закону, квоты распределения должностей председателей комитетов и членов комитетов определяются пропорционально от количественного состава депутатских фракций к фактической численности народных депутатов в порядке, установленном Верховной Радой. Руководство комитета формируется ВР, хотя законопроектом предлагалось, что председателя комитета избирает ВР, а заместителей и секретарей сам комитет.

В законе предусмотрено, что представление Президента Украины о предоставлении Верховной Радой согласия на назначение премьер-министра Украины подается в Верховную Раду в письменном виде и рассматривается в Верховной Раде в соответствии с Конституцией, Законом «О Кабинете министров Украины» и этим Регламентом.

Верховная Рада рассматривает вопрос о предоставлении согласия на назначение премьер-министра не позднее, чем в пятидневный срок со дня внесения соответствующего представления Президентом Украины. Кандидатура премьер-министра Украины предварительно рассматривается на заседании комитета, к предмету ведения которого принадлежит такой вопрос, который предоставляет Верховной Раде свое решение не позднее, чем в четырехдневный срок со дня внесения соответствующего представления Президентом Украины.

Кандидата на должность премьер-министра на пленарном заседании Верховной Рады представляет Президент Украины.

После представления кандидат на должность премьер-министра Украины выступает с докладом об основных направлениях будущей деятельности Кабинета министров Украины, отвечает на вопросы народных депутатов.

Предоставление согласия на назначение кандидата на должность премьер-министра Украины осуществляется Верховной Радой открытым голосованием.

Решение о предоставлении согласия на назначение кандидата на должность премьер-министра Украины считается принятым, если за него проголосовало более половины народных депутатов от конституционного состава ВР.

Также в законе предусмотрено, что вопрос о назначении на должность и освобождении от должности главы Национального банка Украины рассматривается Верховной Радой по предоставлению Президента Украины.

Кроме того, в соответствии с законом Президент Украины подает в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на назначение на должность генерального прокурора Украины вместе со сведениями о кандидате на должность. Верховная Рада рассматривает представление Президента Украины не позднее, чем через 10 дней после дня его поступления в Верховную Раду. В законе предусмотрено, что Верховная Рада может выразить недоверие генеральному прокурору Украины, следствием чего является его отставка с должности. Вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Украины включается в повестку дня сессии ВР по предложению не менее чем трети народных депутатов от конституционного состава ВР, поддержанного их подписями, и за которое проголосовало более половины народных депутатов от конституционного состава ВР. Подписи народных депутатов под вопросом о выражении недоверия генеральному прокурору Украины не отзываются.

Принятие постановления о выражении недоверия Верховной Рады генеральному прокурору Украины осуществляется открытым поименным голосованием большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, следствием чего является его отставка с должности.

Также законом предусмотрено, что повестка дня пленарных заседаний Верховной Рады на каждый день пленарной недели готовится Аппаратом Верховной Рады на основании утвержденного расписания пленарных заседаний сессии Верховной Рады с учетом предусмотренной в нем очередности и фактического состояния готовности каждого вопроса к рассмотрению Верховной Радой», а вопросы повестки дня пленарного заседания Верховной Рады, которые остались нерассмотренными на пленарном заседании, рассматриваются Верховной Радой первыми на следующем пленарном заседании Верховной Рады.

В законе не предусмотрены создание оппозиционного правительства и право оппозиции хотя бы один день в неделю формировать повестку дня.