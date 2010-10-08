Саркози – Януковичу: считайте, что мы друзья

Украина и Франция стали еще больше похожими после того, как 1 октября Украина приблизилась к такой же форме правления, как во Франции. Об этом президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал во время встречи с Президентом Франции Николя САРКОЗИ.

«Считайте, что мы друзья», – такими словами САРКОЗИ начал встречу с украинским Президентом, подчеркнув, что «как друзья французы готовы поддержать Вас во всех ваших приоритетных направлениях».

Президенты сразу заговорили о конкретике в активизации двусторонних отношений, о снятии барьеров в торговле и путях укрепления энергетической безопасности.

Главы государств обсуждали и такую популярную в настоящее время в Европе идею САРКОЗИ, как создание единого пространства безопасности и экономического между ЕС и Россией. Президент Франции интересовался, видит ли Украина интерес в присоединении к этой идее, и какое место видел бы Президент ЯНУКОВИЧ в этом едином пространстве безопасности и экономики.

Во время встречи главы государств очертили план сотрудничества на ближайшую перспективу.

Президент Украины также пригласил своего французского коллегу в следующем году принять участие в Международной конференции, приуроченной 25-летию Чернобыльской трагедии.

Как известно, Украина выступила с инициативой проведения этой конференции под эгидой ООН.