Ефремов о досрочных выборах, глупых законах и кругах на воде

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что нет никаких оснований для проведения досрочных выборов Президента Украины и парламента в 2011 году.

Об этом он заявил в интервью журналистам, комментируя заявление фракции БЮТ о необходимости регистрации и рассмотрения законопроекта по поводу проведения досрочных выборов парламента и президента 27 марта 2011 года.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что на сегодня такого законопроекта нет. При этом добавил, что «можно регистрировать все что угодно, даже глупые законопроекты».

По его словам, даже если такой законопроект и будет зарегистрирован, то «никаких законодательных нормативов сегодня предполагающих данное проведение выборов нет и заниматься этим вопросом – это делать глупости и создавать круги на воде по несуществующему поводу».