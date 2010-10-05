Юрист: Янукович сорвал стоп-кран, теперь пусть пеняет на себя

Известный юрист, экс-кандидат в Президенты Украины Олег РЯБОКОНЬ считает решение Конституционного Суда Украины об отмене конституционной реформы 2004 года миной замедленного действия. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ВОО «Гражданское движение Олега Рябоконя».

Как отметил О.РЯБОКОНЬ: “Ведь нет ничего более сложного, более сомнительного в успехе и опасного, чем инициирование изменений в конституционном порядке. Президент Виктор ЯНУКОВИЧ избрал очень скользкий путь для установления президентской республики в Украине”.

“Нарушением общественного договора относительно формы правления в стране, который был достигнут во время Помаранчевой революции между Леонидом КУЧМОЙ, Виктором ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ, сорван “стоп-кран”, – считает О.РЯБОКОНЬ, – и это может дать основания некоторым горячим головам начать массовые политические репрессии не только в оппозиционных, но и в провластных силах с целью перераспределения полномочий и сфер влияния. Это отбросит наше развитие на десятки лет назад”.

Решение КС о неконституционности реформы 2004 года и возврат к президентско-парламентской республике, по мнению О.РЯБОКОНЯ, отвечает желанию большинства граждан снять с себя ответственность за то, что происходит в стране, и переложить ее на плечи Президента, но никак не способствует усилению доверия населения к высшим органам власти. Судьи Конституционного Суда, которые в 2008 году закрывали глаза на неконституционность этого же закона, несут личную ответственность за подрыв доверия к системе правосудия в Украине. Это также весьма опасно для Президента В.ЯНУКОВИЧА, который декларирует демократические принципы и уважение к закону, поскольку судьи, которые находятся под влиянием власти, будут всегда выдавать решения в ее пользу, даже когда сомнению подвергается принцип верховенства права, говорится в заявлении.

О.РЯБОКОНЬ утверждает, что “такой всесторонний “одобрямс” может привести к чувству вседозволенности некоторых высоких должностных лиц в то время, когда большинство украинцев уже привыкли жить в стране, где действуют демократические ценности. Дальнейшие шаги в этом направлении неминуемо приведут к социальному конфликту властной элиты и остального общества”.

Единственным цивилизованным выходом из созданной конституционной ловушки О.РЯБОКОНЬ считает немедленное инициирование Президентом проведения всеукраинского референдума по утверждению новой редакции Конституции и проведение выборов во все ветви власти на основании поддержанного гражданами Основного Закона.