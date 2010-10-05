Политолог: а что изменилось после решения КС?

Директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО считает, что в ближайшее время ожидать отставки премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА не стоит.

Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Киеве.

“Я сделаю прогноз, что в ближайшей перспективе, как минимум месяц-два… не будет менять Виктор ЯНУКОВИЧ премьер-министра”, - сказал политолог.

В.ФЕСЕНКО отметил, что Президент сможет изменять состав правительства “точечно”, принимая решение единолично, без участия парламента. А если отправлять в отставку Н.АЗАРОВА, то автоматически в отставку идет весь состав правительства. А для утверждения кандидатуры нового премьера нужно будет опять договариваться с депутатами.

Также, по его мнению, в ближайшее время не произойдет отставка председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО. “Если ХОРОШКОВСКИЙ будет слишком мешать имиджу Президента, не самому Президенту, лишь тогда его переведут на другую работу”, - отметил он.

По его словам, в ближайшее время будет решаться вопрос о сокращении количества вице-премьеров, поскольку по Конституции 1996 года их может быть только три.

В.ФЕСЕНКО отметил, что решением Конституционного Суда была де-юре легализована та система управления, которая фактически существовала с марта 2010 года. Поэтому ожидать кардинальных изменений в стране не стоит.

В то же время, существенно изменится роль Администрации Президента, которая отныне будет играть значительную роль. “После решения КС влияние Администрации Президента, как властного института, резко увеличивается. И юридическое, и политическое”, - отметил он, подчеркнув, что именно в АП будут готовиться, в том числе, и все кадровые решения.

“Фактически сейчас Администрация Президента становится вторым правительством, возможно, по многим вопросам даже более важным правительством, чем Кабинет министров”, - подчеркнул он. По его словам, сегодня роль и статус правительства возвращается к “кучмовским временам”, когда Кабмин исполнял роль организатора и распорядителя экономических дел.