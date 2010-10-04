За кресло мэра Одессы будут бороться 8 кандидатов (список)

Конкуренцию действующему городскому председателю Одессы Эдуарду ГУРВИЦУ, баллотирующемуся от партии «Фронт Змін», составят семь кандидатов на эту должность, выдвинутых местными ячейками партий.

Как передает корреспондент УНИАН, последними подали пакеты документы для регистрации в городскую территориальную комиссию представители Партии промышленников и предпринимателей Украины и партии «Русь», выдвинув, соответственно, - крупного предпринимателя Александра КОРОБЧИНСКОГО и главу правления кредитного союза «Украина» Валерия КАУРОВА, более известного в качестве председателя общественной организации «Единое Отечество».

Кроме них, на должность мэра Одессы баллотируются Алексей КОСТУСЕВ - от Партии регионов, Валерий СЕРГАЧЕВ - от ПСПУ, Павел КИРИЛЕНКО - от ВО «Свобода», Валерий ПЕСЕЦКИЙ - от «Солидарности», Вадим ЧЕРНЫЙ – от «Союза анархистов Украины».