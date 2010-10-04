Сегодня коалиция подпишет новое соглашение

Сегодня представители парламентской коалиции подпишут новое соглашение о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Николай АЗАРОВ, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Сегодня мы с нашими партнерами по коалиции подпишем соглашение, которое подтвердит все наши договоренности, зафиксированные в предыдущем коалиционном соглашении», - сказал Н.АЗАРОВ. По его словам, это создаст надежную основу для реализации в парламенте программы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Та плодотворная работа, которая проводилась в парламенте в поддержку решений правительства, будет продолжена», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 1 октября, Конституционный Суд объявил решение об отмене политреформы 2004 года и возобновил действие Конституции Украины 1996 года. Эта Конституция не предусматривает формирования коалиции в Верховной Раде.