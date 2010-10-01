Форум Пинчука показал, как Украина изменилась к худшему

Лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО в этом году не приглашали на форум «Ялтинская европейская стратегия».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

"В связи с многочисленными запросами СМИ относительно неучастия Ю.ТИМОШЕНКО в нынешнем форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), пресс-служба партии «Батькивщина» сообщает, что Ю.ТИМОШЕНКО не получала приглашения для участия в данном мероприятии", - говорится в сообщении.

При этом в «Батькивщине» отмечают, что лидер партии с уважением относится к форуму, в прошлом году она участвовала в «Ялтинской европейской стратегии» как премьер-министр Украины. "Такую же возможность имел - и воспользовался ею - тогдашний лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ", - напоминает пресс-служба.

"Очевидно, возникшее в этом году отличие наглядно демонстрирует негативные изменения, произошедшие в политической культуре и политической ситуации в Украине. Эти трансформации начались с инаугурации В.ЯНУКОВИЧА и достигли апогея 1 октября 2010 года – с решением Конституционного Суда относительно отмены конституционной реформы и фактического прекращения действия Конституции", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК в своем блоге на “Украинской правде” заявил, что впервые в истории Ялтинской европейской стратегии (YES) на саммит не пригласили лидера крупнейшей оппозиционной партии Украины.

Как пишет Л.КРАВЧУК, “организаторы саммита решили, что представлять точку зрения оппозиции имеет право только Арсений ЯЦЕНЮК. Странно, почему такое решение принял организатор Ялтинского саммита Виктор ПИНЧУК? Также возникает вопрос: как на этот раз известные демократы из правления объяснят такой выбор участников?”

Он напомнил, что во всех предыдущих саммитах лидеры украинской оппозиции имели возможность выступить перед мировой политической и экспертной элитой на саммите YES.

Сегодня, 1 октября, бизнесмен, основатель и член правления YES В.ПИНЧУК заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО "была приглашена" на форум.