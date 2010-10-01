Еврокомиссар рад намерению Януковича реформировать Конституцию

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ приветствует стремление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА продолжить конституционную реформу после решения Конституционного Суда об отмене политреформы 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ш.ФЮЛЕ заявил журналистам в Ялте, где проходит форум, организованный «Ялтинской европейской стратегией» (YES).

«Мы конечно обсуждали с Президентом и не только решение Конституционного Суда. Очевидно, что более широкая конституционная реформа в Украине остается приоритетом… Мне было приятно слышать, что Президент ЯНУКОВИЧ действительно собирается начать такой процесс реформ на основе Конституции Украины 1996 года», - сказал еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что в государстве будет проводиться политическая реформа с дальнейшим совершенствованием Конституции.

«Все наши последующие действия по совершенствованию Конституции будут эффективными, системными и прозрачными. Новая реформа политической системы является неотъемлемой составляющей курса реформ и станет весомым шагом к общенациональному согласию”, - заявил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также заявил, что поддерживает идею проведения референдума, а также идею Национальной конституционной ассамблеи, “как механизма для эффективной консолидации на пути реформирования политической системы”.