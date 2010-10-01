Квалификацию Голодомора как геноцида ВР может отменить в любой момент?

Квалификация Голодомора 1932-1933 как геноцида украинского народа может быть отменена Верховной Радой в любой момент.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Валерией СОЛДАТЕНКО вчера вечером на встрече с украинской диаспорой в Москве.

Он сообщил, что соответствующие поправки в Закон «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине» уже зарегистрированы в парламенте, и для их принятия есть достаточно голосов народных депутатов.

По словам В.СОЛДАТЕНКО, ему периодически угрожают прокуратурой и судом, поскольку он, как госслужащий, должен подчиняться закону.

«Законы, как вы знаете, пишут люди и вносят в них изменения. Кстати говоря, сейчас на сайте (Верховной Рады - УНИАН) вы можете обнаружить проект изменений к закону (о Голодоморе), который внес народный депутат КИСЕЛЕВ и, судя по всему, он может быть отменен в любой момент – потому что голосов хватает для того, чтобы не признавать (Голодомор) геноцидом», - сказал он.

При этом В.СОЛДАТЕНКО отметил, что из тактических соображений депутаты не спешат этого делать.

«Вторая статья закона о Голодоморе, согласно которой публичное несогласие с геноцидом считается противоправным, то есть то, что я делаю сейчас, появилась именно потому, что создатели закона отлично понимали, что достаточных оснований у них для научной и юридической квалификации нет», - считает В.СОЛДАТЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Закон «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине» принят Верховной Радой 28 ноября 2006 года. «Голодомор 1932-1933 годов в Украине является геноцидом украинского народа», - говорится в первой статье принятого законопроекта, согласно которому публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов является надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора и унижением достоинства украинского народа.