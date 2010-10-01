Сын Шухевича рад «сильному Президенту» - будет как во Франции?

Сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича Юрий ШУХЕВИЧ убежден, что Украина должна быть президентско-парламентской республикой с сильным Президентом.

Об этом Ю.ШУХЕВИЧ заявил в комментарии УНИАН.

По его мнению, только Президент может гарантировать, что власть будет действовать как единый механизм, и только при таких условиях в Украине можно будет провести реформы.

“Я - сторонник президентской власти. И считаю, что в Украине должна быть президентско-парламентская республика. Для меня образцом является не Америка, а Франция. Такая форма власти, как во Франции, меня лично устраивает”, - отметил Ю.ШУХЕВИЧ.

По его словам, после внесения изменений в Конституцию Украины в 2004 году институты власти в государстве действовали разбалансировано. “Видите, что произошло в 2004 году - была прежняя Конституция. Я говорю прежняя, поскольку нынешняя уже только похожа на ту, прежнюю Конституцию. Но после реформ, которые тогда были сделаны, структура власти у нас розбалансована: Президент действовал самостоятельно, правительство самостоятельно, и парламент - самостоятельно. Такого быть не может. Руководство государства - это единый механизм, который должен функционировать в соответствии со своими полномочиями. Не может быть, что каждый делает то, что хочет. А так у нас было последние 5 лет”, - заметил Ю.ШУХЕВИЧ.

Он считает, что Президент должен быть сильным, полномочия всех органов власти - четко определены. “И я знаю, что должны быть в Конституции определены и права, и обязанности каждой из ветвей власти. Твердо выписаны, но должны быть. Сильный Президент, собственно, должен быть тем звеном, которое будет направлять направление реформ, направление нашей политики, - как внешней, так и внутренней. А правительство уже конкретно реализует ту или мную политику. Должно быть подтверждение, безусловно, парламента. Но все это должно быть на единых границах”, - сказал Ю.ШУХЕВИЧ.

По его убеждению, сильная президентская власть необходима для реализации реформ и построения правового государства. “Зачем нужен сильный Президент? Сегодня в Украине много изменений, много реформ. За 20 лет мы очень мало продвинулись в направлении того, чтобы строить нормальное, правовое государство, гражданское общество, чтобы предоставить соответствующие полномочия местным органам власти. Все это надо сделать. И только сильная власть может это сделать. Поскольку мы убедились за 5 лет, что абсолютно ничего не было сделано. Мы не продвинулись ни на один шаг собственно тогда, когда разбалансировали эту власть. Поэтому я - за сильную президентскую власть”, - подчеркнул Ю.ШУХЕВИЧ.

По его словам, “если бы она должна была меняться, когда сегодня говорят о возвращении к Конституции в чистом виде 1996 года, то говорят, что мы не можем вернуться и так далее. Можем! Правда, относительно того, как бы малая выглядеть форма этого возвращения - то уже вопрос другое. Я не юрист, не правовед, не знаток конституционного права, поэтому мне немного трудно сказать, но я думаю, что если хочешь что-то сделать, то как делать - путь к этому всегда найдешь”.