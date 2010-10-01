Янукович сегодня выступит с телеобращением к украинцам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня вечером выступит с телеобращением к украинскому народу в связи с решением Конституционного Суда о неконституционности изменений в Конституцию, которые устанавливали парламентско-президентскую форму правления в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в кулуарах саммита YES в Ялте сообщила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.

«Он выскажет свое видение будущего Украины в связи с сегодняшним решением Конституционного Суда. Мы услышим его мнение, его оценки, каковы будут его действия», - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, Конституционный Суд принял решение об отмене политреформи 2004 года.

В частности, КС признал не соответствующим Конституции Украины Закон «О внесении изменений к Конституции Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия.

КС возобновил действие Конституции Украины 1996 года, и обратился к органам государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с Основным Законом.

Справка УНИАН. 8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию (о политреформе), предусматривавший переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления, формирование правительства коалицией депутатских фракций, продление срока полномочий Верховной Рады до 5 лет.

Закон вступил в силу с 1 января 2006 года.