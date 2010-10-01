СБУ закрыла дело против «таможенника Тимошенко» и завела новое

Адвокат экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО Юрий СУХОВ заявляет о возбуждении нового уголовного дела против его подзащитного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.

Ю.СУХОВ сказал, что вчера его подзащитного привезли из СИЗО в помещение СБУ и сообщили о закрытии уголовного дела по факту служебной халатности. Адвокат пояснил, что по свидетельству следователей СБУ, это дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Вместе с тем, как отметил адвокат, сразу же после этого им сообщили о возбуждении нового уголовного дела по статье «злоупотребление служебным положением».

Ю.СУХОВ добавил, что его подзащитный в этот день плохо себя чувствовал. По словам адвоката, у А.МАКАРЕНКО было повышенное давление, а также были симптомы пищевого отравления. Несмотря на это, сказал Ю.СУХОВ, А.МАКАРЕНКО вынужден был провести полдня в помещении СБУ.

По словам адвоката, «все, что совершается, мы расцениваем как давление на МАКАРЕНКО».

Ю.СУХОВ сообщил, что в связи с этим он официально обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой разобраться и повлиять на сложившуюся ситуацию. «Ходатайство направлено, я прошу генерального прокурора лично его рассмотреть», - сказал адвокат. При этом Ю.СУХОВ добавил, что он мало верит в то, что в этом деле будет надлежащий прокурорский надзор.

Как сообщал УНИАН, А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. Относительно А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".