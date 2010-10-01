Кравчук напомнил Януковичу, что решение КС для него обязательное

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ должен выполнить решение Конституционного Суда об отмене политреформы 2004 года.

Об этом Л.КРАВЧУК сказал в интервью газете “День” (№ 177-178).

“Если вдруг Конституционный Суд примет решение об отмене закона 2222, это для Президента, как для должностного лица, означает одно - он должен выполнять решение КС... Мы должны научиться выполнять решения, которые принимают конституционные органы. И решение КС для ЯНУКОВИЧА будет обязательным”, - сказал Л.КРАВЧУК.

По его мнению, первое, что нужно сделать, - ввести в Конституцию раздел, которого нет и до сих пор, - о местном самоуправлении.

“Чем больше полномочий и функций мы передадим на места, тем меньше будет страх диктатуры, потому что власть на 60% будет там. А здесь будут общие законы, общие решения и тому подобное», - сказал он.

“Я предложил бы действовать таким образом: собрать профессионалов-конституционалистов - пусть они напишут Конституцию, Президент ее почитает, внесет в парламент, в ВР примут, а после этого следует вынести ее на референдум и утвердить. Не принять, подчеркиваю, а утвердить. И ни у кого тогда не будет возникать большое желание и возможность даже думать, что Конституцию можно подстроить “под себя”, - добавил Л.КРАВЧУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, КС обнародовал решение, которым признал не соответствующим Конституции Украины Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия.

Этим же решением Конституционный Суд возобновил действие Конституции от 1996 года и обратился к органам государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с ее положениями.