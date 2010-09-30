Нардепы от БЮТ угрожают начать голодовку, чтобы переубедить ПР
18:03, 30 сентября 2010Политика
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|Юрий Гнаткевич и Павел Мовчан
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам Ю.ГНАТКЕВИЧА, «нужно отозвать этот законопроект и не возмущать общество». «Мы готовы объявить голодовку, если Партия регионов будет проводить этот законопроект с такой же наглостью и нахальством, как это они сделали с Черноморским флотом», - сказал он. «От них можно ожидать всего», - добавил народный депутат.
Ю.ГНАТКЕВИЧ отметил, что у Партии регионов стремительно падает рейтинг, поэтому такими законопроектами правящая партия стремится отвлечь внимание общества от провалов ее правительства в экономике.
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