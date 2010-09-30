Нардепы от БЮТ угрожают начать голодовку, чтобы переубедить ПР

Народные депутаты от БЮТ Павел МОВЧАН и Юрий ГНАТКЕВИЧ заявляют, что если Партия регионов не отзовет свой законопроект о языках, депутаты от оппозиции готовы объявить бессрочную голодовку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам Ю.ГНАТКЕВИЧА, «нужно отозвать этот законопроект и не возмущать общество». «Мы готовы объявить голодовку, если Партия регионов будет проводить этот законопроект с такой же наглостью и нахальством, как это они сделали с Черноморским флотом», - сказал он. «От них можно ожидать всего», - добавил народный депутат.

Ю.ГНАТКЕВИЧ отметил, что у Партии регионов стремительно падает рейтинг, поэтому такими законопроектами правящая партия стремится отвлечь внимание общества от провалов ее правительства в экономике.