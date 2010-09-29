Скандал в Херсоне: драку кандидатов с охраной ТИК растаскивал спецназ

В Херсоне территориальная избирательная комиссия отменила регистрацию избирательных списков всех уже зарегистрированных политических сил.

Как сообщил корреспонденту УНИАН член Херсонской городской ТИК Дмитрий ИЛЬЧЕНКО, комиссия проголосовала 12 голосами из 16 имеющихся членов комиссии об отмене регистрации.

По словам Д.ИЛЬЧЕНКО, с начала суток комиссия уже успела зарегистрировать избирательные списки кандидатов в горсовет более чем 20 политических сил.

Однако уже во второй половине дня выяснилось, что документы от парторганизаций принимал член комиссии, который не был уполномочен это делать. На основании данного факта и было принято решение ТИК.

Во время заседания ТИК перед зданием, где заседала комиссия в здании горсовета, собрались представители политических сил, которые выражали свое возмущение действиями членов ТИК. Представители политсил пытались помешать комиссии принять незаконное, по их мнению, решение. В результате дверь в помещение ТИК была сломана и произошла драка между охраной и представителями субъектов избирательного процесса. К горсовету была вызвана милиция и отряд спецназа. В конце концов столкновение было прекращено и имеются данные, что милиция задержала несколько представителей от партий за административное правонарушение – хулиганство.

До драки, по словам Д.ИЛЬЧЕНКО, комиссия успела по-новому зарегистрировать избирательные списки 3 политических сил - Партии регионов, Единого центра и КПУ. На данный момент комиссия приостановила прием документов для регистрации до наведения порядка милицией возле помещения ТИК.

По словам представителей политических сил, они возмущены действиями ТИК и считают их заказными со стороны городской власти Херсона. Как сообщили представители партии «Наша Украина», избирательный список которой был зарегистрированным под 1 номером, отмена регистрации списков произошла из-за того, что Партия регионов была зарегистрирована лишь под 8 номером, который и должна была по закону о местных выборах занимать в избирательном бюллетене. Однако, по данным нашеукраинцев, со стороны облгосадминистрации было дано указание отменить регистрацию. Представитель ПР сидел все время в помещении ТИК и ждал решения. Теперь избирательный список ПР зарегистрирован под 1 номером.

Представители нескольких политических сил уже заявили, что обратятся в прокуратуру, ЦИК и суд относительно незаконных, по их мнению, действий Херсонской городской ТИК.