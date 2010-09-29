Глава ЦИК: требование Тимошенко к Януковичу выполнить никак нельзя

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ отмечает, что нынешний персональный состав ЦИК в соответствии с действующим законодательством не должен меняться в связи с изменением конфигурации политических сил в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШАПОВАЛ заявил журналистам, комментируя, в частности, требование председателя политической партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО к Президенту Украины изменить состав Центризбиркома с целью обеспечения объективности проведения местных выборов 31 октября.

«Если исходить из такой позиции, то необходимо постоянно менять состав комиссии», - отметил председатель ЦИК.

В то же время он подчеркнул, что в законе о Центризбиркоме определено, что его члены назначаются на 7 лет.

«А за 7 лет может 10 раз поменяться конфигурация – в парламенте, появятся новые партии – так что это значит?...», - заметил В.ШАПОВАЛ.

При этом он отметил, если будет принято другое законодательство относительно назначения состава ЦИК, то тогда надо будет действовать в соответствии с его требованиями.

«То есть здесь, понимаете, есть алогизм, определенный. Если назначать бессрочно, то можно было бы думать, что члены ЦИК назначаются под какое-то расписание в парламенте. А, между прочим, местные выборы – это другая комбинация: одно дело – парламентские партии, другое дело – партии», - также объяснил председатель ЦИК.

Как он резюмировал, «состав ЦИК не связан с партийно-политическими пертурбациями в государстве».