Медведев и Янукович обсудили будущий российско-украинский форум

Президент России Дмитрий Медведев обсудил в понедельник в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Виктором Януковичем предстоящий российско-украинский межрегиональный форум, сообщила пресс-служба Кремля.

"Главы государств обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества в свете подготовки к российско-украинскому межрегиональному форуму, который состоится 4 октября в Геленджике", - говорится в сообщении.

Договоренность о форуме в Геленджике, напоминает РИА "Новости", была достигнута в ходе апрельского визита Медведева в Украину. Также в октябре планируется провести в Киеве российско-украинский деловой форум "Россия - Украина" на тему: "Инфраструктурные проекты и вопросы модернизации".