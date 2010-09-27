В МВД говорят, что в офисе Батькивщины печатали фальшивые деньги

В Крыму сотрудники милиции задержали 26 сентября двух жителей Белогорска по подозрению в изготовлении фальшивых денег в офисе оппозиционной партии.

«По словам задержанных, изготовлением фальшивок они занимались в помещении офиса одной из оппозиционных политических партий. Помещение опечатано. Никакого политического подтекста в действиях крымских правоохранителей нет и быть не может», - говорится в переданном агентству УНИАН пресс-релизе крымского управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины «Изготовление, хранение, сбыт поддельных денег».

Между тем, лидер крымской организации партии «Батькивщина» Андрей СЕНЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил об опечатывании милицией вечером 26 сентября офиса белогорской организации партии.

«Поводом послужила информация о том, что юрист общественной приемной якобы расплатился фальшивой 50-гривневой купюрой», - сообщил А.СЕНЧЕНКО. По его словам, сотрудники милиции задержали молодого человека.

«Батькивщина» считает опечатывание регионального офиса предвыборной провокацией, направленной на срыв запланированной на 27 сентября конференции по выдвижению кандидатов в депутаты районного и городского советов - в Белогорске у партии традиционно высокий результат на выборах в Крыму.

А.СЕНЧЕНКО сообщил, что конференцию партийцы провели сегодня в другом помещении. «Нам повезло, что печать партийной организации находится в Симферополе, а не в Белогорском районе», - сказал он.

А.СЕНЧЕНКО считает действия милиции незаконными, парторганизация направит обращение в прокуратуру.