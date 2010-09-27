Кандидат от Яценюка снял интригу выборов в Одессе?

Директор GMT Group Анатолий ЛУЦЕНКО считает, что избирательная гонка в Одессе будет лишена идеологического противоборства.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ЛУЦЕНКО относительно предвыборной ситуации в Одессе.

«Кандидаты и их политтехнологи в наименьшей степени будут заниматься «борьбой программ». Скорее всего, избирателей будут приводить на участки стимулирующими технологиями, что, безусловно, не способствует повышению доверия к партиям как политическим институтам», - считает эксперт.

В контексте поддержки на предстоящих местных выборах кандидатуры нынешнего мэра Одессы Эдуарда ГУРВИЦА партией «Фронт Змін» А.ЛУЦЕНКО отметил, что тем самым эта партия прояснила свою позицию и подходы к выборам. «Количественные и качественные социологические исследования по Одессе свидетельствуют, что «Фронт Змін» до недавнего времени воспринимался избирателями в качестве «темной лошадки» для значительной части неопределившегося или протестного избирателя. Поддержка кандидатуры ГУРВИЦА сняла интригу этих выборов для партии ЯЦЕНЮКА», - подчеркнул А.ЛУЦЕНКО.

В то же время, по мнению эксперта, этот союз значительно более выгоден нынешнему мэру Одессы, нежели решившей поддержать его партии.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября мэр Одессы Э.ГУРВИЦ заявил, что намерен баллотироваться на должность городского головы от партии «Фронт Змін». В свою очередь, лидер «Фронта Змін» Арсений ЯЦЕНЮК подтвердил, что его политическая сила «будет поддерживать кандидата ГУРВИЦА на выборах в Одессе».