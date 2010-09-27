«Україна майбутнього» назвала своего кандидата в мэры Днепропетровска

Сегодня политическая партия «Україна майбутнього» официально выдвинула своего лидера, народного депутата Украины Святослава ОЛЕЙНИКА кандидатом на пост мэра Днепропетровска.

Такое решение было принято на третьем внеочередном собрании Днепропетровской городской организации партии, сообщили УНИАН в пресс-службе «України майбутнього». Кандидатура С,ОЛЕЙНИКА была поддержана делегатами единогласно.

«Вдумайтесь, УМ всей страны стартует в Днепропетровске, разве это не повод гордиться? – заявил во время собрания С.ОЛЕЙНИК. – Мы впервые в истории нашей страны идем к людям и ведем политический процесс с гуманистической идеей. «Україна майбутнього» – гуманистическая партия, в центре ее мировоззрения находится человек с большой буквы, индивидуальность».

Кандидат в мэры также заявил, что Днепропетровску нужен осознанный ум, который позволит городу использовать свой огромный потенциал во благо горожан.

Напомним, 2 сентября о выдвижении С.ОЛЕЙНИКА в мэры Днепропетровска заявил председатель городской организации партии «Україна майбутнього» Алексей ЗОСИМЕНКО.