Люди Тимошенко в Луганске жалуются на давление со стороны органов юстиции

На Луганскую областную организацию партии «ВО «Батькивщина» оказывается давление со стороны органов управления юстиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облорганизации партии.

«Сейчас на всех уровнях по области органы юстиции звонят по телефону в наши местные парторганизации с требованиями представить документы на проверку. Это противозаконно. Мы считаем, что это очередная попытка местной власти и Партии регионов запугать наших активистов и отстранить «Батькивщину» от выборов. Это понятно, ведь нас рассматривают как главного противника ПР в регионе», - сообщила на брифинге председатель ЛОО «ВО «Батькивщина» Ирина ВЕРИГИНА.

По словам руководителя парторганизации, управление юстиции нарушает украинское законодательство такими действиями. Согласно Закону «О политических партиях», юстиция имеет право контролировать деятельность партий, но не может вмешиваться в их работу, проводить проверки в телефонном режиме. «Мы готовы к любой законной проверке, но она должна проводиться в соответствии с легитимными нормами. Пусть дают письменные запросы, мы на них будем отвечать. Телефонные переговоры – это механизм психологического давления», - подчеркнула И.ВЕРИГИНА.

Городские, районные организации партии «ВО «Батькивщина» в Луганской области готовят обращение в прокуратуру с требованием предотвратить противозаконные действия и защитить их права.