СБУ рассказала, за что взяли мэра Каменец-Подольска

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность двух должностных лиц мэрии Каменец-Подольска Хмельницкой области – городского председателя и управляющего делами исполкома городского совета, которые требовали и получили взятки у местных предпринимателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в октябре 2009 года к мэру обратились владельцы частного предприятия с просьбой передать им в аренду земельный участок площадью 1,5 га для строительства гаражей и СТО. Посодействовать в выделении земли и дальнейшем уменьшении арендной платы мэр согласился за вознаграждение – 300 тысяч гривен. В случае неуплаты денег должностное лицо угрожало выставить участок на аукцион и продать его.

20 сентября управляющий исполкома горсовета в своем служебном кабинете получив от предпринимателей последнюю часть взятки – 60 тысяч гривен, был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении городского председателя, который в настоящее время находится в больнице.

20 сентября прокуратура Хмельницкой области по материалам СБУ в отношении мэра и его сообщника возбудила уголовное дело согласно ч.2 ст. 368 (получение взятки в большом размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.