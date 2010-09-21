КИУ: создание избиркомов показало, кто есть кто

В Донецкой области три партии правящей парламентской коалиции (Партия регионов, Коммунистическая партия Украины, Народная партия) контролируют 73% должностей председателей избирательных комиссий, около 69% должностей заместителей председателя избирательных комиссий, почти 67% должностей секретарей избирательных комиссий.

Такую информацию предоставили УНИАН областные организации Комитета избирателей Украины и гражданской сети «Опора», которые осуществляют в регионе совместный проект по общественному мониторингу избирательного процесса.

В сообщении отмечается, что 17 сентября теризбиркомы в Донецкой области провели первые заседания и приступили к выполнению своих функций.

В руководящем составе 45 районных и городских избирательных комиссий Донецкой области доминируют представители парламентских партий, которые входят в состав правящей коалиции: Партия регионов – 21 председатель комиссии, 13 заместителей председателя, 11 секретарей комиссии; КПУ - 4 председателя комиссии, 11 - заместителей председателя комиссии, 10 - секретарей комиссий; Народная партия – 8 председателей комиссии, 7 заместителей председателя, 9 - секретарей комиссии.

ВО «Батьківщина» занимает 13% должностей председателей комиссий (6 чел.), 11% должностей заместителей председателя комиссии (5 чел.), около 9% должностей секретаря комиссий (4 чел.). «Наша Украина» занимает приблизительно 16% должностей председателей и заместителей председателей комиссий (по 7 чел), а также 20% должностей секретарей комиссий. «Сильная Украина», «Единый Центр» и Партия защитников Отечества имеют по одному заместителю председателя территориальной избирательной комиссии. Также в руководящем составе ТИК Донецкой области представлена УСДП - один секретарь председателя избирательной комиссии.

По словам регионального координатора совместного проекта общественных организаций по наблюдению за местными выборами, руководителя аналитических программ Донецкого отделения КИУ Александра КЛЮЖЕВА, «процесс формирования ТИК Донецкой области исполнил своего рода диагностическую функцию по отношению к политическим партиям, и по уровню представительства партий в избирательных комиссиях достаточно легко определить уровень их готовности к выборам на местном уровне, состояние районных и городских ячеек».

А.КЛЮЖЕВ отмечает в этом процессе несколько закономерностей - Партия регионов и КПУ полностью закрыли свои квоты в территориальных избирательных комиссиях, что говорит о разветвленности сети их партийных ячеек. Народная партия, ВО «Батьківщина» и «Наша Украина» не воспользовались своей квотой по отдельным районам и городам области. Например, в Горловке и Донецке ВО «Батьківщина» вообще не представлена на уровне территориальных избирательных комиссий. Вместе с тем, в этих городах по три члена комиссии имеет партия «Реформы и порядок». Народная партия имела сложности в Константиновском районе, городах Шахтерске, Докучаевске и в нескольких других городах.

«Фактически, партии сильно зависели при формировании комиссий от того, насколько в городах и районах они представлены официально зарегистрированными ячейками», - подчеркнул А.КЛЮЖЕВ.

«Также бросается в глаза то, что новые партии мало представлены даже в тех комиссиях, где не был достигнут максимальный количественный состав. Видимо, неразбериха с правом этих партий принимать участие в местных выборах негативно повиляла на их работу по созданию местных ячеек. Особенностью Донецкой области, безусловно, является также определенное доминирование партий, которые входят в парламентскую коалицию, на уровне руководящего состава территориальных комиссий. И тут очень важно, что бы между всеми членами комиссий, штабами кандидатов и партий установились партнерские и доверительные отношения. Так или иначе, права избирателей должны быть на первом месте», - подчеркнул он.