За место в списках в ВР Крыма требуют 150-250 тысяч долларов?

Место в проходной части списка на выборах в Верховную Раду Автономной Республики Крым стоит 150-250 тыс. долларов США.

Об этом пишет газета "Зеркало недели", ссылаясь на информацию разных источников.

По данным издания, нынешние выборы в автономии характеризуются практически неприкрытой практикой продажи мест в списках.

В частности, за право попасть в проходную часть списка основных участников выборов многие претенденты платят от 150 до 250 тыс. долларов.

Кампания в мажоритарном округе, по данным разных источников, обойдется кандидатам в депутаты ВР АРК от 50 тысяч долларов (если кандидат является достаточно известным и популярным местным политиком) до 250 и даже 300 тысяч.

Самые дорогие депутатские места в горсоветах — Симферополе и Ялте, от 100 тысяч долларов.

По данным источников «Зеркала недели», в разных крымских штабах доля мест на продажу в списках колеблется от 30% у «идеологических» партий до 60% — у тех, у кого к идеологии относятся безразлично.