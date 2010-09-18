У Януковича есть «очень большое количество предложений» к Медведеву

Украина готова создавать с Россией ряд совместных предприятий в разных отраслях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил вчера поздно вечером во время встречи с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в резиденции президента Российской Федерации «Завидово» в Тверской области.

«Есть, мне сейчас докладывают наши сопредседатели комиссий с правительства по разным направлениям, наработано очень большое количество предложений по созданию совместных предприятий по целому ряду отраслей. Нужно предпринимать серьезные решения. Мы готовы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины также сообщил, что за первое полугодие товарооборот между странами увеличился на более чем 70%. «Это и экспорт, и импорт в обе стороны идет. В сумме это около 20 млрд. долларов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, при этом уточнив, что не знает, как рассчитывается эта сумма в России.

Он поблагодарил российскую сторону за то, что за несколько месяцев снято очень много барьеров в торговле между странами.

«Товар пошел, товаропроизводители почувствовали, что приняты серьезные политические решения, и чиновники понимают, что нужно, как говорят, открыть шлюзы. Время, когда играли этим инструментом с двух сторон - много не буду говорить на эту тему, - но это время прошло», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.