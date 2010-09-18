Томенко: Черновецкого пока трогать не станут

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что в ближайшее время команда Президента Виктора ЯНУКОВИЧА не будет идти на “конфликтные” ситуации с командой мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО из-за опасения досрочных выборов.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, есть информация, что на протяжении последних дней Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ “четко и конкретно предупредил” Президента и Партию регионов, что если и в дальнейшем будут попытки “унижать, уничтожать и привлекать правоохранительные органы”, то он напишет заявление о своей отставке.

Вице-спикер отметил, что следствием этого будет проведение выборов Киевского городского головы. “Вполне очевидно, что на протяжении последних лет радикально изменилась ситуация в городе Киеве, поскольку ни Президент, ни правительство, ни команда Партии регионов не выступают с активной критикой действий команды ЧЕРНОВЕЦКОГО. Никто из них не заинтересован в выборах, поскольку понимают, что их команда не победит в городе Киеве”, - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, “так называемая команда ЧЕРНОВЕЦКОГО” в настоящее время опять возвращает себе серьезное влияние на Киев. Он отметил, что трагедия политической конъюнктуры, когда выборы назначаются или отменяются, учитывая готовность или неготовность “Партии регионов принимать участие в этих выборах”, приводит к тому, что добрые начинания нынешней власти навести порядок в Киеве натолкнулись на необходимость сотрудничать с командой нынешнего мэра.

Вице-спикер прогнозирует, что после ликвидации райсоветов Киева на должности председателей райгосадминистраций будут назначены и переназначены те фигуры, которые сотрудничают с командой Президента.

Н.ТОМЕНКО также не исключил, что на должностях глав райгосадминистраций Киева появятся представители Блока Кличко, который поддержал решение о ликвидации райсоветов.