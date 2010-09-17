ПР: вчерашняя власть шепотом поливала грязью обновленный документ

Партия регионов критикует представителей оппозиции за игнорирование заседания Кабинета министров по обсуждению проекта Налогового кодекса.

Об этом идет речь в заявлении Партии регионов, текст которого размещен на ее сайте.

В Партии регионов напомнили, что сегодня под председательством премьер-министра Николая АЗАРОВА состоялось расширенное заседание Кабинета министров, посвященное рассмотрению проекта Налогового кодекса. На обсуждение были приглашены представители бизнеса, экономисты, научные работники - широкий круг лиц, которые имели профессиональные предложения к документу. Среди приглашенных главное место выделялось представителям парламентской оппозиции, которые критикуют как предыдущий проект Налогового кодекса, так и новый. “Именно от них хотелось публично услышать существенные замечания и предложения”, говорится в заявлении.

В Партии регионов заметили, что, по словам Н.АЗАРОВА, власть открыта для критики, ведь даже этот детально обсужденный проект не считает идеальным, и задача налоговой реформы настолько масштабна, фундаментальна и определяюща для Украины, что любые улучшения, конструктивные предложения обязательно будут приняты.

”Однако если предприниматели и промышленники воспользовались предложением правительства выразить свои мнения относительно нового варианта Налогового кодекса, то «оппозиционеры» не сочли нужным публично объявить о своих позициях и высказать на правительственном заседании свои дополнения. Вчерашняя власть шепотом, в кулуарах поливала грязью данный фундаментально обновленный документ, даже не узнав о его сути”, - говорится в заявлении.

Накануне обсуждения глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, министр финансов оппозиционного правительства Андрей СЕНЧЕНКО, лидер «Фронта Перемен» Арсений ЯЦЕНЮК сделали заявления о том не видят возможности участвовать в обсуждении документа, которого "до сих пор никто не видел" и который не был им передан хотя бы за несколько дней.